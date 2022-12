Ucraina | Scholz | ' L' unità del G7 è riuscita a isolare Vladimir Putin'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Olaf, cancelliere tedesco, ha parlato in conferenza stampa del recente G7 in merito alla questione russa."La nostra unione, la nostra decisione, hanno fatto in modo che oggi il presidente russo ...

...ha poi riaffermato che il G7 sta "saldamente dalla parte dell'" e ha ribadito che "chiediamo nuovamente a Putin di fermare le uccisioni senza senso ine ritirare le sue truppe".,...È stato raggiunto un accordo del G7 su una "piattaforma" per "coordinare l'assistenza finanziaria" all'. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco, Olaf. Gli aiuti all'saranno un impegno molto grande, equiparabile al "piano Marshall" messo a punto dopo la Seconda Guerra mondiale, ha aggiuntoin conferenza stampa dopo un G7 ...Roma, 12 dic. (askanews) - È stato raggiunto un accordo del G7 su una 'piattaforma' per 'coordinare l'assistenza finanziaria' all'Ucraina. Lo ...Superato il veto ungherese per il sostegno dell'Ucraina nel 2023. Gli Stati membri Ue copriranno i tassi d'interesse, ma con una soluzione a 26 ...