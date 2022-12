Traffico Roma del 12-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto code per incidente sulla via Salaria tra via Radicofani Castel Giubileo in uscita dalla capitale verso Monterotondo e buona in questa invece la situazione sul grande raccordo anulare senza segnalazioni di rilievo anche in tangenziale è scorrevole la circolazione sia verso San Giovanni sia in direzione di Trionfale rallentamenti Tuttavia sono segnalati dalla galleria Giovanni XXIII poi su via della Pineta Sacchetti ricordiamo infine i lavori di potatura su Viale Tiziano fino alle 17 deviate diverse linee di bus dettagli queste altre notizie sul sito.luceverde.it tutto per il momento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità