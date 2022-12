The Bad Guy è sorprendente

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) The Bad Guy - Luigi Lo Cascio Basterebbe una sola parola per descrivere la nuova serie Prime Video The Bad Guy. Noi ne useremo molte di più per spiegare in che modo Luigi Lo Cascio, volto del cinema impegnato, sia uscito dai binari per catapultare il pubblico in un mondo visionario, improbabile, surreale. Dove accade quello che non ti aspetti e la stessa esperienza di fruizione diventa una sorpresa, perchè segue ritmi strani, partendo lenta ed accelerando all’improvviso. Scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, anche regista insieme a Giancarlo Fontana, la serie Indigo Film – di cui sono disponibili al momento i primi tre di sei episodi – scardina il sistema del racconto di mafia, infarcendolo di ironia come avvenuto con Bang Bang Baby sempre su Prime Video, che a quanto pare sta investendo a giusta ragione su un filone d’avanguardia, un po’ folle e un po’ ...