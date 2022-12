Stasera in TV c’è Il Campione con Stefano Accorsi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un giovane ruba dei vestiti da una boutique di lusso in un centro commerciale, Ildribla con maestria cassiera e vigilanti, prima di essere sbattuto a terra da una guardia giurata. Il ragazzo non è un ladruncolo qualsiasi, ma Christian Ferro, divo assoluto della squadra di calcio A.S. Roma e mentre poliziotti e avventori cercano il selfie con ildalla mano lunga, la proprietaria del negozio decide di denunciarlo ugualmente. Si apre con questo teaser il primo lungometraggio di Leonardo D’Agostini, premiato come Miglior regista esordiente ai Nastri d’Argento proprio con questo film del 2019. Dopo l’ultima di una lunga lista di bravate, per la società sportiva il calciatore non ha scelta: deve rigare dritto in campo e fuori, uscire meno e studiare di più se intende superare l’esame di maturità che l’aspetta. Il proprietario della ...