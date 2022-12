Il Foglio

... maquella di essere nato in Brasile con un oltraggioso talento per il pallone. Tra qualche anno ricorderemo Neymar per lecon cui ogni volta ha salutato la Coppa del mondo, per la Copa ......ipnotizzato dal mainstream era ancora in un brodo di giuggiole surreale per le inesistenti '... Eppure, sul Piccolo Resto non tacel'informazione mainstream, preparandosi a una figura che ... Solo lacrime per Neymar ai Mondiali “Devi cambiare lavoro, questo non lo sai fare”. Parole dure, soprattutto se pronunciate a gran voce in un ristorante pieno da un ex sindaco. E’ quanto è successo giovedì sera, alla prima serata dopo l ...di Gaetano Cellura Questi Mondiali non li ricorderemo certo per le lacrime di Neymar, eliminato col suo Brasile dalla Croazia, e per il bel gesto del figlio di Perisic che prova a consolarlo con la si ...