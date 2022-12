Smart working per fragili e genitori |  in arrivo la proroga fino al 31 marzo 2023

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il governo dovrebbe inserire l’estensione dellonel decreto Mille proroghe. In breve sia nel pubblico che nel privato si prevede il prolungamento del diritto al lavoro agile per i lavoratorie per chi ha figli sotto i 14 anni

La pandemia ha provocato un'accelerazione del ricorso al lavoro da remoto: prima dell'emergenza pandemica, infatti, loriguardava circa 600 mila lavoratori , di cui 40mila nelle ...A.: Turnover , rinnovo dei contratti eIl Ministero prevede la riattivazione del turnover per gli organici della P. A., unitamente a nuovi inserimenti. A tal fine, gli strumenti ..."A me pare che Bankitalia non abbia mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra". Meloni su Facebook parla anche di 18 App ai redditi più bassi e aggiunge: "Siamo al lavoro pe ...Non solo sconti e agevolazioni ma anche la possibilità di lavorare da casa in tranquillità e percepire bonus, se ti trasferisci in queste Regioni.