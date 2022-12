Roma | sparatoria Fidene | esposto Codacons ' si indaghi su responsabili Poligono per concorso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022), 12 dic. (Adnkronos) - Con unpresentato oggi alla Procura diilchiede di valutare l'estensione delle indagini nei confronti deideldi Tor di Quinto dove Claudio Campiti, autore della strage di domenica scorsa, si sarebbe procurato pistola e munizioni per compiere gli omicidi. "Vanno accertati accuratamente i fatti soprattutto in un'ottica preventiva perché appare molto grave che chiunque possa recarsi al, prelevare un'arma ed andare via indisturbato a sparare ai cittadini", scrive ilnell'. "E' bene sia fatta chiarezza suiche erano presenti alla mattina dell'11 dicembre -spiega l'Associazione dei ...