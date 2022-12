Proteste Iran | Picierno | “Regime ha le ore contate”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Majid Reza Rahnavard aveva 23 anni. È stato impiccato questa mattina in seguito allein. Di questi crimini contro l’umanità i responsabili dovranno risponderne. Iliano ha le ore. Siamo accanto al popolo che resiste e lotta per la libertà”. Lo scrive, su Twitter, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina. L'articolo proviene da Italia Sera.

