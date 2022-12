Mo | raid Israele a Jenin | uccisa ragazza e due feriti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tel Aviv, 12 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Unadi 16 anni è morta dopo essere stata colpita alla testa dalle truppe dell'esercito israeliano nella città di, in Cisgiordania. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese. La giovane, Jana Majdi Essam Zakarna, sarebbe morta mentre si trovava sul tetto della casa di famiglia. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato dopo il ritiro delle forze armate israeliane, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Nel, le forze di difesa israeliane hanno ferito altri due cittadini e arrestato tre palestinesi, detenuti - ha spiegato l'Idf - perché sospettati di essere coinvolti "in attività terroristiche. Durante l'operazione, diversi sospetti hanno lanciato esplosivi e sparato colpi contro le truppe, che hanno risposto contro uomini armati".

RaiNews

