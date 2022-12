Maltempo a Londra | caos negli Heathrowa causa della neve

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) –e disagi in tutti gli aeroporti didel. Tutti i voli sono stati sospesi all’aeroporto di Stansted, mentre cancellazioni e ritardi interessano anche Heathrow e Gatwick, paralizzati a, del ghiaccio enebbia che imperversano nel Regno Unito. In vigore un’allerta meteo gialla per Scozia,e Inghilterra sud-occidentale. Anche i treni hanno subito ritardi e gli automobilisti sono stati avvertiti di prestare attenzione dopo diversi incidenti autostradali. L'articolo proviene da Italia Sera.

