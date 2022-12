Maja Janeska l’influencer “Maya Mia” trovata morta in “circostanze misteriose”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 12 dicembre 2022), nota sui social con il nome diMia, è statasenza vita nella sua casa di lusso a Johannesburg, in Sudafrica il 2 dicembre 2022. Le cause del decesso non sono ancora note. Da quanto trapela, sul corpo sarebbe stata rinvenuta una ferita da arma da fuoco alla testa. L’arma utilizzata, però, sarebbe stata portata via dall’abitazione, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia al New York Post. “C’era un’arma da fuoco accanto a lei. È stata dichiarata subitodai paramedici” – sono state le sue parole. Vi raccomandiamo... "Giovanna Malfatti non ècarbonizzata", il nipote dell'influencer di TikTok chiarisce tutto La donna era diventata popolarissima sui social network ...