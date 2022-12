Mafia e ‘Ndrangheta in Lombardia | 10 arresti | le mani dei clan sui morti Covid e le Comunali

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono 10 le persone arrestate dalla polizia di Stato di Milano nell’ambito di un’inchiesta relativa alle attività della criminalità organizzata, in particolare della, a Pioltello, un comune nella città metropolitana di Milano. Le persone arrestate sono accusate oltre che di associazione a delinquere e al traffico di stupefacenti, anche di tentata estorsione, tentato omicidio, ricettazione, porto illegale di armi, furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia e coercizione elettorale, usura. Tutti reati contestati e aggravati dalle modalità mafiose. Secondo il comunicato diffuso dalla questura, le ordinanze di custodia in carcere sarebbero collegate alle attività criminali delle famiglie dellacalabrese Maiolo e Manno, mentre una delle persone coinvolte avrebbe a che fare con il ...

...per me (...) mi metto capo della '". Così, intercettato, parlava nel settembre 2021 Cosimo Maiolo, già condannato a oltre 11 anni dopo lo storico blitz 'Infinito - Crimine' contro la...L'appoggio al candidato sindaco Tra le 10 persone arrestate ci sarebbe anche il presunto boss della "locale" di 'di Pioltello, Cosimo Maiolo che - come si legge nell'imputazione per ... 'Ndrangheta, come funziona davvero l’algoritmo per stanarla