“in fieri” | l’EP de i Santi Francesi vincitori di X Factor 2022 | tracklist

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il power duo dal 16 dicembre il nuovo EP con tre brani inediti e la partecipazione di Fast Animals and Slow Kids Isono idi X(lo show Sky Original prodotto da Fremantle). Il power duo continua a scrivere la propria storia: dopo l’esordio sui piccoli palchi, conquistano i giudici e il pubblico con l’energia e la potenza della loro musica, vincendo la sedicesima edizione del programma. Oggi, lunedì 12 dicembre, è fuori ovunque in digitale il loro nuovo EP “in” (Epic Records Italy/Sony Music Italy) – https://.lnk.to/In– che raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui una osannata cover di “Creep”, e altrettanti inediti. Tra questi, “Spaccio” vede la straordinaria ...

Soundsblog

Freschi di trionfo ad X Factor 2022 , i Santi Francesi si preparano a conquistare le classifiche italiane con Inche contiene alcune cover presentate dal duo durante la loro partecipazione al talent show di Sky e brani inediti, a cominciare da Spaccio che ha visto i Santi Francesi collaborare con i ...Lunedì 12 dicembre uscirà in digitale"In" che raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui la cover di "Creep", e inediti, incluso "Spaccio" con la rock band Fast Animal and Slow ... In Fieri, il nuovo EP dei Santi Francesi e le date del tour