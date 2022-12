I medici di Pelé | “Continua a migliorare | è cosciente | ma non sono previste dimissioni”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Piccole buone notizie in merito allo stato di salute di. La leggenda brasiliana infatti, si trova da due settimane in ospetale in seguito di un’infezione respiratoria. Ecco il bollettino medico dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo: “Pur senza previsioni di, il pazientea presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell’infezione respiratoria, èe con segni vitali stabili”. SportFace.

...e di grande forza a, ricoverato dal 29 novembre all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove si sta riprendendo in modo soddisfacente da un'infezione polmonare, secondo i', si legge ...... e che dal momento che il corpo non sta più rispondendo al trattamento chemioterapico, i... ha detto Flávia, "non sta correndo rischi", respingendo le voci che dannomalato terminale. ... Pelé, come sta O Rei resta in ospedale, ma i medici sono ottimisti: «Continua a migliorare». E risponde a Cri