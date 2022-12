Fornovo | operaio cade dal tetto | soccorso con l’elicottero

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)San Giovanni. Stava lavorando suldi una ditta di via Caravaggio quando ha perso l’equilibrio è è caduto, facendo un volo di circa 5 metri. L’infortunio è avvenuto poco prima delle 14. L’, di 50 anni, era salito sulla copertura della falegnameria del Mulino Arredamenti per alcune riparazioni. Fortunatamente è caduto in piedi, ma ha comunque riportato gravi traumi al volto, ad una gamba e alla spalla. Il 50enne è sempre rimasto cosciente ma per soccorrerlo sono intervenuti un’automedica, un ambulanza edel 118 di Brescia. L’è stato portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.