Crumble con mirtilli | croccante e cremoso | una ricetta buonissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 12 dicembre 2022)con: prova questa fantastica! Questavi svela come creare una torta fatta proprio con le vostre mani. Gustosa e ricca di energia, sarà esaltata inoltre dall’aroma del formaggio che si unisce alla dolcezza della frutta. Un matrimonio di sapori unico che stupirà sia voi che tutti coloro a cui ne offrirete una porzione. Non difficile da preparare, siate certi che sarà un vero successo. Consultate le istruzioni che seguono per la preparazione e l’elenco degli ingredienti che troverete qui sotto.con: prova questa fantastica! Ingredienti 135 gr di zucchero 325 gr di farina 100 gr di burro o margarina 1 Scorza di limone 1 pizzico di sale 12 gr di lievito per ...