Città Metropolitana di Milano | Concorso per 3 Agenti Polizia

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Agente diLocale, il Personale selezionato verrà assegnato ai Comuni di Busto Garolfo e Cusano Milanino, inquadramento in categoria C1. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetto con decreto dirigenziale R.G. n. 7920 del 9 novembre 2022, bando dipubblico, per esami, per la copertura di complessivi tre posti di agentelocale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Busto Garolfo (uno) e Cusano Milanino (due). Requisiti ed Invio della Domanda Termine per la presentazione delle domande: trenta ...