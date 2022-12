Catherine Zeta-Jones passa dalla parte delle bionde

Elle

Le bionde si divertono di più Ecco il nuovo hair look di- Jones: addio chioma scura, sul set del nuovo film di Disney+ l'attrice sfoggia il caschetto biondo platino (Instagram @catherinezetajones) - - > A chiederlo è una delle more più ...A interpretare il cruciale ruolo della madre di Mercoledì troviamo in questa serie un'autentica star come- Jones, perfettamente a suo agio nei neri panni dell'iconico personaggio La ... La foto del figlio di Catherine Zeta Jones Dylan Michael Douglas oggi, identico a lei Un caschetto biondo platino: ecco il nuovo hair look di Catherine Zeta-Jones in National Treasure: Edge of History su Disney+ dal 14 dicembre ...In una scena vediamo il personaggio interpretato da Catherine Zeta Jones sfogliare un libro del 1991. In quell’anno sono ambientati tutti i flashback che riguardano i genitori di Mercoledì e in cui ci ...