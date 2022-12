Brescia-Parma in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ecco le informazioni utili sulla, l’, latv edi, match del Mario Rigamonti valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono al sesto posto ed ospitano la compagine che è esattamente sotto a loro, di un punto e una posizione: i ducali di mister Pecchia. Chi vince, sale in classifica in questo posticipo che odora diA. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 12 dicembre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SEGUI LASITOB RISULTATI E ...