Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Marina , nel corso di un'attività finalizzata al contrasto dei reati in materia ambientale e salute pubblica, i carabinieri di Melito Porto Salvo insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni ...... no gas ne carbone" gridano i cartelli degli omonimi attivisti che, in unfulmineo, ... senza il marito Raulma accompagnata da Roberta Armani, lascia tutti senza fiato al suo ingresso. In ... Bova, blitz in una rsa abusiva: anziani ghettizzati e videosorvegliati. Tre persone denunciate VIDEO A Bova Marina, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia ambientale e salute pubblica, i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo insieme ai militari ...A Bova Marina , nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia ambientale e salute pubblica, i carabinieri di Melito Porto Salvo ...