Basket | Gallinari | “Il recupero procede bene | ma non so se torno in questa stagione”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Daniloè ancora alle prese con ildalla rottura del legamento crociato anteriore e in un’intervista a Sky Sport ha parlato della possibile data per il suo rientro: “Ilstandoe sono contento, ma è difficile dire se tornerò in campo in, anche se di sicuro lo spero. Boston ha una chimica speciale, Tatum e Brown hanno una caratteristica rara in NBA”. Fermo da agosto, l’azzurro potrebbe tornare a correre all’inizio del nuovo anno. SportFace.

Corriere dello Sport

... Capo della segreteria politica della regione Emilia - Romagna; Una puntata tutta dedicata al mondo delche sarà arricchita dalle speciali testimonianze di Dan Peterson e Danilo. ...Il talento italiano Danilo, giocatore dei Boston Celtics e della nazionale di Pozzecco , è alle prese con un recupero da un terribile infortunio, ovvero la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ... L’incertezza di Gallinari: “Il recupero procede, ma…” Il cestista azzurro ancora non è riuscito a programmare la data del ritorno in campo con i Boston Celtics ROMA - Scalpita per tornare sul parquet, ma al momento ancora non conosce i tempi di recupero.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...