Basket | Eurolega 2022 2023 13^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite della 13^dell’di. La competizione europea vede in scena una settimana con un doppio turno, per cui in pochi giorni si assegnano punti molto importanti per la classifica. Questo vuol dire che saranno giorni molto importanti per le due squadre italiane, con l’Olimpia Milano che affronterà prima il Maccabi e poi la Stella Rossa, mentre la Virtus Bologna se la vedrà con l’ALBA Berlino e poi con lo stesso Maccabi. Ecco, quindi, ildel turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport una selezione. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA ...

Bologna Basket

... arrivato in sostituzione di Menetti pochi giorni fa, trovando una buona prova offensiva in vista del prossimo match dicontro il Maccabi Tel Aviv. L'Olimpia aggancia Bologna in testa alla ......- REGGIO EMILIA 81 - 63 L'Olimpia Milano dimentica per un pomeriggio le amarezze dell'e ... Reggio Emilia : Vitali 14, Olisevicius e Anim 13 Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie ... EUROLEGA, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO 12 GIORNATE – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E PROVINCIA Marius Grigonis non tornerà a disposizione di coach Radonjic per i due impegni in EuroLeague di questa settimana contro Valencia Basket e FC Barcelona. Il lituano è out ormai ...Si ferma alla 10ª giornata l'imbattibilità delle V Nere di Scariolo, che dopo il disastro in Eurolega crollano anche in campionato. Ne approfitta Milano per appaiarle al primo posto ...