Zaniolo | ipotesi Napoli | contatti con il club

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nicolò, attualmente calciatore della Roma, ha il contratto in scadenza con ilper il 2024. La società giallorossa, infatti, si sta già muovendo e organizzando per capire cosa farne dell’attaccante. Se il giovane non dovesse rinnovare, potrebbe aprirsi l’per lui. Ad analizzare questa situazione ci hanno pensato i colleghi de La L'articolo

...messo nel mirino diversi profili per rinforzare l'out di destra (Odriozola e Karsdorp le... L'opzionenon è stata più battuta, anche perché non è assolutamente intenzionata a fare sconti.... affrontare il tema dei rinnovi, a cominciare dae provare a piazzare qualche giocatore in ... La Roma non può spendere se non c'è prima una cessione onerosa e l'che l'unico rinforzo ...L'ombra del Napoli mette in discussione il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport palesa questa clamorosa ipotesi, visti i continui rinvii del club giallo ...Il Napoli ha contattato l'agente di Nicolò Zaniolo, informandosi sulla situazione contrattuale dell'attaccante della Roma ...