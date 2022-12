Traffico Roma del 11-12-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022) Luceverdedai trovati all’ascolto da Simone Cerchiara intenso in queste ore iltra la zona di Trastevere Prati Il centro è il quartiere del Pincio sul lungotevere disagi e rallentamenti e code in diversi tratti pudenziana a castelsantangelo mentre vicino Villa Borghese Today tra il Muro Torto Via Pinciana e via Veneto tra San Giovanni e termini in via Merulana lavori fino alle 17 per il momento si esclude un aumento delnelle vie circostanti in centro zona piazza Venezia manifestazione in piazza della Madonna di Loreto termine alle 17 ai Colli Portuensi pomeriggio con una processione nel Largo Nostra Signora di Coromoto con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità