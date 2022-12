Sarah Altobello | malore nella notte al Gf Vip | «Non riesco a muovermi»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo la diretta andata in onda ieri sera,ha avuto undurante laal Gf Vip. La gieffina dopo essersi coricata nel letto si è messa ad urlare chiedendo disperatamente l’aiuto di Alberto De Pisis: «Chiama qualcuno», ha urlatotra le lacrime per il troppo dolore. Cosa è successo Dopo la puntatasi è infilata nel letto e, forse per un movimento brusco, ha accusato un forte dolore al fianco. La vippona non è riuscita a trattenere le lacrime, Alberto De Pisis che dormiva nel letto accanto, ha sentito i lamenti die ha chiesto insistentemente: «Tutto bene?». Stando alle parole riportate da Luca Onestini,pare che sia stata visitata da un medico subito dopo la richiesta di aiuto ...