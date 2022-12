Rai – “Napoli idea Zaniolo | dalla Turchia arrivano novità”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 11 dicembre 2022) Calciomercato– l’Nicolòper gli azzurri approfondita da Ciro Venerato giornalista della Rai. Questa mattina Gazzetta dello Sport ha lanciato l’ipotesiper il. Il giocatore era corteggiatoJuve, ma la società bianconera non può guardare con molta serenità al futuro, anche perché non sa cosa potrà succedere dal punto di vista sportivo. Quindi l’entourage dipensa anche ad una alternativa, qualora l’incontro previsto in settimana con la Roma dovesse andare storto.prova il rinnovo con la Roma, ma l’intesa è molto complicata da trovare, intanto la scadenza del 2024 si avvicina e questo fa diminuire il prezzo del cartellino di, valutato fino a poco tempo fa tra i 50 ed i 60 ...