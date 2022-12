(Di domenica 11 dicembre 2022) Il copione è sempre lo stesso nel Campionato di-2023 dimaschile.scappa, le altre cercano di stargli dietro. La compagine altoatesina ha trovato infatti il suo tredicesimo successo in quattordici partite disputate vincendo anche la prima giornata di ritorno in casa contro Fondi. Più che una partita, una formalità per la capolista, abile a guadagnare vantaggio nella prima frazione (terminata 17-12) per poi chiudere i conti con ben dodici reti di scarto, ovvero con il punteggio finale di 35-23. Adesso la squadra di Davor Cutura vola a ventisette punti in classifica, dunque a +6 da Conversano (che deve ancora recuperare una partita). Ma la compagine pugliese non perde colpi, regolando in trasferta Pressano per 23-29. Rimanendo nelle zone alte è da segnalare poi il blitz ...

Primo consuntivo molto positivo per l'Asd Handball Scicli Social Club al termine del girone di andata del campionato regionale diB "Drago". Oltre le performances in campo sono i numeri ad evidenziare il rendimento del team gialloverde in veste di matricola della disciplina. In sette gare disputate sono state ottenute ...Ac Life Style Erice vs Cellini Padova 25 - 20 Parziali: (15 - 7; 25 - 20) Sesta vittoria di ... Pallamano, Serie A Gold 2022: continua il monologo di Brixen, colpaccio di Merano a Sassari Pallamano Trieste - Metelli Cologne 29-20 (13-10) Pallamano Trieste: Radojkovic J. 11, Oblascia, Mazzarol 3, Pernic 1, Urbaz 3, Di Nardo 3, Baragona, Postogna, Valdemarin, Visintin 2, Zoppetti, Del Fr ...In A1 donne, nell'ultima gara del 2022, la Starmed TMS getta due punti pesantissimi nello scontro diretto con Mezzocorona (22-27). In A2 uomini la Lions spreca e recrimina contro il Prato (20-23) TERA ...