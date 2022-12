Litiga con un cliente | poco dopo lo trovano in fin di vita nel retro del ristorante

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nessuno sa cosa sia accaduto a Marco Pannone, 24enne di Latina. L’unica cosa certa è che qualcuno lo ha pestato al punto di mandarlo in coma. Il giovane cameriere è stato massacrato di botte neldel locale per cui lavora. Era buio, nessuno ha visto nulla. I sospetti sono indirizzati verso uncon L'articolo proviene da Leggilo.org.

Messi che prende un cartellino (nono giallo dal 2005, oltre a due rossi) el'arbitro spagnolo Lahozcui aveva già avuto problemi nella Liga per un'ammonizione (si era tolto la maglia ...Rapido excursus: Donnamaria a inizio puntata, sorridendo, ha dettosoddisfazione di aver stabilito un record, cioè che è da tre giorni che nonla fidanzata. Bruganelli ha preso la ...Ha colpito con un'arma da taglio, dopo una lite per futili motivi, la sua fidanzata minorenne. È avvenuto la scorsa notte in via Nazario Sauro, a Napoli. I due stavano passeggiando quando hanno c'è st ...dopo il pesante litigio tra quest’ultima e Antonella Fiordelisi. In poche parole, il concorrente si sarebbe fortemente avvicinato alla concorrente di origine venezuelana, con la quale scherza e…) ...