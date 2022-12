Iran | condannati a morte ex calciatore e attore per le proteste

L'ex calciatore iraniano Amir Nasr - Azadani, di 26 anni, e il coetaneo attore teatrale Hossein Mohammadi, sono statia morte dalla magistratura iraniana iraniano per aver protestato contro il regime durante le manifestazioni seguite alla morte di Mahsa Amini. Le esecuzioni sarebbero imminenti. ....resta l'icona di una rivolta che a Roma sabato ha visto in piazza centinaia di persone che sono andate fino alle porte dell'ambasciata dell'in Italia. Intanto altri due iraniania ...Intanto altri due iraniani condannati a morte per il loro coinvolgimento nel movimento di protesta rischiano l'esecuzione imminente. Amnesty International afferma che l'Iran si sta "preparando a ...Non si ferma la repressione in Iran dove nei primi 83 giorni di proteste hanno perso la vita, tra gli altri, 44 tra bambini e adolescenti. Sono stati tutti feriti a morte da proiettili sparati ...