Barcellona | idea Kanté per il centrocampo | assalto già a gennaio?

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Per ilc’è l’N’Gologià in vista del prossimo mercato di: il piano blaugrana Stando a quanto riferisce Sport, ilpotrebbe cercare di anticipare la concorrenza per arrivare a N’Golo Kantè già a. Il centrocampista del Chelsea è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe quindi lasciare Londra a breve. Per questo motivo, il Barça vorrebbe investire già nelle prossime settimane sul centrocampista francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.