Agenzia ANSA

"In base alla nostra politica, abbiamo preoccupazioni sull'uso di questo tipo di munizioni", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale. . 10 dicembre 2022... caratterizzata da una nuova tornata di dati, aspettando le riunioni di Federal Reserve e Bce ...operatori debbano in qualche modo soppesare i benefici di una graduale riapertura cinese con i... Usa, timori in merito a richiesta Kiev di bombe a grappolo L'amministrazione Biden ha espresso "preoccupazioni" in merito alla richiesta da parte di Kiev di bombe a grappolo, armi che sono bandite da oltre 100 Paesi (Usa esclusi) ma che la Russia sta usando n ...L’Antitrust Usa vuole impedire che si perfezioni l’operazione Microsoft-Activision Blizzard. E adesso Scoprilo nell’articolo!