Un Mondiale troppo social

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Pochi minuti dopo l’inizio della gara della Germania contro il Giappone ai Mondiali qatarioti, la foto dei calciatori tedeschi con la mano alla bocca – protestavano contro il divieto di indossare la fascia arcobaleno – girava ormai incessantemente sulle bacheche Facebook o tra i feed di Instagram. Qualcuno, nella fretta di dover trovare definizioni adatte a quel gesto, o nell’ansia di non farsi scappare l’occasione di assegnarci l’etichetta più roboante, ha scomodato perfino Messico ’68 e il pugno al cielo di Tommie Smith e John Carlos, i due statunitensi che, sul podio della finale 200 metri piani, protestarono in difesa dei diritti dei neri. Se la foto dei tedeschi entrerà nei libri come quella dei due velocisti americani sarà la storia a dirlo – permettete qualche dubbio, non fosse altro per la diversità dei rischi presi con quel gesto di protesta, quelli corsi da Smith e Carlos ...