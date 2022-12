Travolto da un' auto mentre cammina sul ciglio della strada | morto un ragazzo di 25 anni

... a Piacenza : è accaduto questa mattina intorno alle 7, l'per cause che stanno cercando di chiarire i carabinieri hail pedone, uccidendolo sul colpo. Tragedia al Rally del Veneto,...È accaduto questa mattina intorno alle 7, l'per cause che stanno cercando di chiarire i carabinieri hail pedone, uccidendolo sul colpo. Si tratta di un ragazzo romeno di 25 anni che, a ...Un ragazzo di 25 anni è stato investito e ucciso da un'auto a Mamago di San Nicolò, a Piacenza: è accaduto questa mattina intorno alle 7, l'auto per cause che ...Tragedia a Piacenza e più precisamente lungo la Strada Provinciale 7, è qui che un ragazzo è stato travolto e ucciso da un’auto, nella mattinata di sabato 10 dicembre 2022. Ecco tutti i dettagli.