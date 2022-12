Roma ko a Wolfsburg | ma è una sconfitta indolore | basta un pareggio col St Pölten per andare ai quarti di finale

Leggi su seriea24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo la Juventus, anche laha perso la sua prima partita stagionale in UEFA Women’s Champions League, ma è unache non rovina l’avventura europea delle giallorosse. Anzi: nonostante il 4-2 subito sul campo del, il pareggio nell’altra partita del girone tra St.e Slavia Praga dà allaun match point qualificazione da non fallire, venerdì 16 alle 18.45 al Francioni di Latina contro le austriache. Basterà non perdere per brindare al passaggio del turno e all’accesso aidicon un turno di anticipo. Un traguardo tanto sorprendente – laera in quarta fascia al momento del sorteggio – quanto meritato. Contro il, già fermato a Latina due settimane fa, le giallorosse sono andate ...