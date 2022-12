Pescia | si ribalta un camion | complesse operazioni di recupero - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'autista non ha riportato gravi conseguenze, ma la rimozione del pesante mezzo ha richiesto un lungo ...I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, Distaccamento disono impegnati da questa mattina in via di San Piero nel Comune di, per il recupero di un autoarticolato ribaltatosi a bordo strada. Non si registrano danni a persone. Complesse le operazioni di recupero dell'autoarticolato che vede impegnate un Autogru dei ... Pescia, si ribalta un camion: complesse operazioni di recupero I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, Distaccamento di Pescia sono impegnati da questa mattina in via di San Piero nel Comune di Pescia, per il ...Il mezzo pesante è finito fuori strada nella zona dei tralicci ad alta tensione in via San Piero Un tir fuori strada, ribaltato nella scarpata dopo essere rimasto in bilico. L’incidente in un tratto d ...