Olanda | UFFICIALE | Van Gaal ai saluti | arriva Koeman

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo la sconfitta con l'Argentina, l'cambia. Louis vanlascia la guida della Nazionale in un'avvicendamento già...

Calcio in Pillole

Famoso reporter statunitense morto a Doha durante- Argentina. Wahl, 48 anni, è morto a Doha ... il fratello di Wahl, Eric, non è del tutto convinto della versionedel decesso e vuole ...Mancano tre settimane al viadella sessione invernale della campagna trasferimenti, ma ... si tratta di Gakpo, appena eliminato con l'ad opera dell'Argentina. L'attaccante del Psv ... Ufficiale, van Gaal lascia l'Olanda: già scelto il nuovo CT Stava coprendo la partita Olanda-Argentina dalla tribuna stampa del Lusail Iconic Stadium quando si è accasciato in tribuna stampa nel corso dei tempi supplementari. (Eurosport IT) Se ne è parlato ...È morto mentre seguiva il quarto di finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Olanda a Doha Grant Wahl, giornalista di calcio statunitense: aveva 48 anni e stando a quanto trapelato avrebbe avuto un ...