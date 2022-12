Napoli | Spalletti | Mercato? In entrata e in uscita stiamo bene così e su Demme ' '

(Di sabato 10 dicembre 2022): "? Ine in, preferiamo cheresti con noi, poi è lui che decide, sosta utile in Turchia per evitare qualche pareggio, Kim? La vedo dura che possa lasciare, Sirigu? Prosegue il recupero, come Rrahmani e, siamo fiduciosi" Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference dal ritiro degli azzurri in Turchia. Queste le sue parole: Dopo il match con l'Antalyaspor, si inizia contro il Crystal Palace... "E' stato un buon test anche contro l'Antalya. -dichiara- Ne ho parlato con Nuri Sahin, l'ho trovato assolutamente umile e normale. Lui riesce a trasferire le sue ...

In Turchia De Sanctis ha incontrato Giuntoli per parlare del possibile trasferimento di Demme, ai margini del progetto tecnico di. Il nodo principale per il centrocampista è ...Così Lucianonella conferenza stampa, in Turchia, dal ritiro del. "E' stato un buon test quello contro l'Antalya, perchè, come ho già detto, hanno un allenatore bravissimo, che ...Focus – Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro il Crystal Palace, in Turchia. Mercato “Ci sentiamo a posto così sia in ...Gioca davvero bene e ad essere onesto ha grande forza e qualità. Inoltre ha uno dei migliori allenatori in circolazione: Luciano Spalletti. Credo proprio che il Napoli possa vincere lo scudetto e non ...