Mondiali 2022 | il Marocco prima squadra africana in una semifinale

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Per lavolta nella storia, unaindi un Mondiale. E’ ildi Zyiech, di Amrabat, Boufal, Bounou e tutti gli altri eroi di Qatar, che hanno superato il Portogallo per 1 a 0. Dopo aver vinto il girone eliminatorio con 7 punti, mettendosi alle spalle Croazia, Belgio e Canada, ha superato agli ottavi la Spagna ai calci di rigore e ora il Portogallo, conquistando la. Solo tre le squadre africane che erano state capaci di arrivare a giocarsi i quarti in un Mondiale. Il Camerun, nel 1990, il Senegal, nel 2002, e il Ghana, nel 2010. L'articolo proviene da Italia Sera.

che ha fatto fuori anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo , ora aspetta una tra Inghilterra e Francia , protagoniste della super sfida di questa sera nell'ultimo quarto di finale dei. Una ...Lacrime di gioia, caroselli e fuochi d'artificio: in giro per il mondo è iniziata la festa per il Marocco, prima nazione africana di sempre a raggiungere la semifinale in un Mondiale. Da Doha a Rabat, ...(ANSA) - DOHA, 10 DIC - "È una cosa pazzesca. Stiamo vivendo un sogno e non vogliamo svegliarci. Ho sentito i brividi. Tutto quello che abbiamo, ce lo meritiamo". Così Sofiane Boufal, attaccante del ...