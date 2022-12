Michael Jackson | ritrovato un videogioco con protagonista l’iconico cantante

Leggi su screenworld

(Di sabato 10 dicembre 2022) Secondo una notizia riportata da Forbes, unSEGA mai prodotto e distribuito sul mercato, intitolato Scramble Training, è stato scoperto in un mercatino delle pulci del Regno Unito da Ben Bizley, appassionato di videogiochi. Scramble Training è un gioco di simulazione per l’Advanced System-1 -di SEGA- con. Ben Bizley ha ottenuto della merce particolare da un compratore noto per i suoi con legami con SEGA; Bizley si è reso conto che aveva ordinato una cassetta D-2 pagata “alla cieca” per 300 sterline (364 dollari) e alla fine se l’è fatta spedire, solo per scoprire che non aveva modo di giocarci. Con l’aiuto dello scrittore di giochi Nick Greenfield e con l’ingaggio dell’Oxford Duplication Centre per digitalizzare il raro nastro, Bizley ha scoperto che il filmato era il gioco ...