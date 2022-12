Mes | Meloni e Giorgetti | ratifica senza chiedere fondi Linea dura di Lega e azzurri | Non firmiamo il via libera

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il viadella Corte costituzionale tedesca al Mes sta incontrando il gelo all'interno del governo. "La mia forza politica ha espresso la sua riserva sul regolamento del Mes, in particolare per quanto riguarda il mancato controllo della guida del Mes da parte ad esempio del Parlamento europeo. Per quanto ci riguarda è una riforma poco europeista" ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine del vertice Eu Med di Alicante.