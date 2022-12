Lukaku ad Appiano per l’operazione rilancio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Romeluoggi torna ad allenarsi addopo il ritorno dai Mondiali, l’Inter ha in testaper l’attaccante Romeluoggi torna ad allenarsi addopo il ritorno dai Mondiali, l’Inter ha in testaper l’attaccante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga vuole lavorare per essere al top della condizione in vista della sfida contro il Napoli del 4 gennaio. L’obiettivo è anche tornare al peso forma ideale per renderlo ancor più veloce e agile. L’Inter aspetta i suoi gol evuole tornare a essere decisivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Romelu Lukaku oggi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il ritorno dai Mondiali, l'Inter ha in testa l'operazione rilancio per l'attaccante Romelu Lukaku oggi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il ritorno dai Mondiali in vista della ripresa del campionato a gennaio. Inzaghi non vede l'ora di ritrovare il suo centravanti, finora quasi mai presente a causa di due infortuni muscolari.