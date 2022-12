GFVip | in arrivo tra i vipponi una protagonista della discussione tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia?

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nell’ultimo periodo,è finita spesso al centro del gossip per la sua travagliata gravidanza. L’ex Uomini e Donne, infatti, è rimasta incinta del calciatoree fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che si è scatenata una profonda polemica per questo. Ripercorriamo le tappe fondamentali di questa L'articolo

Grande Fratello

Una situazione spiacevole, a cui si sta aggiungengo un altro carico: i rumors sull'entrata neldi Nicole Murgia . Il web è impazzito alla notizia dell'di nuovi vipponi all'interno della ...C'è altro nella vita oltre l'estetica, lo sai o no L'di Antonino, invece di calmare le ... Mi sto pisciando addosso, dio grazie per aver creato le donne #pic.twitter.com/GZDSsUqich Paola. Patatine in arrivo per la tavola dei Vipponi - Mediaset Infinity Il noto ex tronista della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filipp, Davide Donadei, sembrerebbe essere un nuovo concorrente del GFVIP ...Un arrivo nella casa spiazzerà tutti e porterà una bufera su una ex dama di U&D incinta: ecco di chi si tratta e cosa accadrà al GFVIP 7!