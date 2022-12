Dresda | presa d’ostaggi al centro commerciale | uccisa una donna

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un’operazione di polizia è in corso neldi, in Germania, per unadi ostaggi. Le informazioni al momento sono poche e contradditorie. Si sa soltanto che c’è che un uomo armato, che è entrato questa mattina, sabato 10 dicembre 2022, nelAltmarktgalerie con una pistola. Ci sarebbe una vittima: si tratterebbe di una signora di 70 anni. Leggi anche l’articolo —> Si risveglia dopo 9 mesi di coma: ciò che è successo lascia tutti senza parolenelAltmarktgalerie:unaPaura a, in Germania, dove è in corso un’operazione di polizia neldella ...

Paura in Germania a, dove un'operazione di polizia è in corso in pieno centro con l'evacuazione del centro commerciale Altmarktgalerie e delle zone adiacenti per unadi ostaggi . Lo riferiscono fonti della ...... già alla guida della compagnia di balletto del Teatro dell'Opera die del Maggiodanza, il ... Unadi posizione che scardina preconcetti e luoghi comuni" - spiega Luciano Cannito alla guida ...Paura a Dresda, in Germania, dove è in corso un'operazione di polizia nel centro della città. Evacuato il centro commerciale Altmarktgalerie e le zone adiacenti per una presa ...Paura a Dresda, in Germania, dove è in corso un'operazione di polizia nel centro della città. Evacuato il centro commerciale Altmarktgalerie e le zone adiacenti per una ...