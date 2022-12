Davide Ferrerio in coma a 21 anni | chiuse le indagini L' aggressore è accusato di tentato omicidio

Mentreè ancora in coma dopo quattro mesi da quella brutale aggressione, la Procura di Crotone ha chiuso le indagini per il pestaggio che lo ha ridotto in fin di vita., 21 anni, era ...Ilaria Calabrò - - > La Procura di Crotone ha chiuso le indagini per il pestaggio che ha ridotto in fin di vita il ventunenne, avvenuto a Crotone l'11 agosto scorso. Lo scrive la Gazzetta del Sud in edicola oggi. Il giovane di origini bolognesi, in Calabria per le vacanze da parenti, da quel giorno, è in coma ...Il giovane era stato pestato in Calabria lo scorso agosto per uno scambio di persona e ora è ricoverato in coma al Maggiore di Bologna ...Mentre Davide Ferrerio è ancora in coma dopo quattro mesi da quella brutale aggressione, la Procura di Crotone ha chiuso le indagini per il pestaggio che lo ha ridotto in fin ...