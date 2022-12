Santa Lucia in città | ecco il calendario delle iniziative | dal teatro ai laboratori

Buste affrancate con tanta speranza, come quelle con le letterine pero per Babbo Natale, ma anche con la certezza che prima o poi quelle canzoni Mina le avrebbe ascoltate; come ...This website uses cookies to provide you with the best browsing experience. Find out more or adjust your settings . Accetta Panoramica privacy Cookie strettamente necessari Powered by GDPR plugin ...Bergamo si prepara ad accogliere la Santa più amata dai bambini, con un ricco palinsesto di eventi proposti dalle istituzioni e dalle associazioni culturali della città, che ci accompagneranno ad entr ...Le facciate barocche, vicoli e piazze-gioiello. Le botteghe artigiane e i pesci di pasta di mandorle: Natale a Lecce è un’idea bellissima ...