ROH Final Battle 2022 – Preview

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 dicembre 2022) ROH WORLD SIX-MAN TAG TEAM CHAMPIONSHIP MATCH: Dalton Castle and The Boys (c) vs. The Embassy Dalton Castle e i suoi boys sono fantastici. Televisivamente sono meravigliosi e non capisco perché vengano usati così poco. Spero ci sia spazio per loro nella Ring of Honor che verrà. Detto questo, l’Embassy parte fisicamente favorita in ogni suo match. Difficile dire chi vincerà perché, detto brutalmente, il peso di questi titoli nel panorama AEW/ROH è così basso che cambierebbe davvero poco. A mio parere comunque Castle e i suoi Boys potrebbero tenersi i titoli, così da rimetterli tristemente nel congelatore. Vincitori: Dalton Castle and the Boys ROH WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP DOUBLE DOG COLLAR MATCH: FTR (c) vs. The Briscoes Match probabilmente più atteso della serata, non fosse altro per gli illustri precedenti tra i due team. Purtroppo pare che Warner Bros non voglia i ...