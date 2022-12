“Pomeriggio Cinque” | choc in studio | cos’è successo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) News Tv. Tutto ènel corso della puntata di ieri, giovedì 8 dicembre 2022, di. Barbara D’Urso stava raccontando la storia di una donna di Palermo, Ilenia, che si è ritrovata a partorire un bambino in auto, di fronte ai suoi altri tre figli. Mentre stava intervistando Ilenia e la sua famiglia, uno dei figli ha iniziato a urlare e a fare i capricci. Cosa ha fatto la conduttrice? “”,indurante la puntata di ieri 8 dicembre 2022 Aieri si è parlato di Ilenia (di 25 anni) che ha partorito il suo ultimo figlio in auto. Lei e il suo compagno Francesco, infatti, hanno deciso di arrivare ad avere quattro figli. La simpatica e sorridente Ilenia è stata quindi ...

Mancavano 20 minuti alle 18, l'altro ieri pienoin Via Chiaromonte a Napoli . Un'auto ... Il piccolo Francesco è il suo secondo figlio, il primo haanni. ' Mi è arrivata una chiamata ...Venerdìalle 16 se la vedranno con il Brasile, ma anche la patria di Fittipaldi, Piquet ... McLaren e Williams, altrescuderie hanno sede oltremanica. La Francia, invece, sarà ...Meteo per Venerdì 9 Dicembre 2022, Cinque Terre. Giornata caratterizzata da pioggia anche abbondante, temperatura minima 14°C, massima 16°C ...Meteo per Giovedì 8 Dicembre 2022, Cinque Terre. Giornata caratterizzata da pioggia diffusa o rovesci, temperature comprese tra 13 e 14°C ...