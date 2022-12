Perugia – SPAL 0-0

(Di venerdì 9 dicembre 2022): Gori, Rosi (81? Vulikic), Melchiorri (70? Strizzolo), Olivieri (86? Di Serio), Bartolomei, Paz (86? Lisi), Curado, Casasola, Santoro, Kouan (81? Luperini), Sgarbi. A disposizione: Furlan, Abibi, Iannoni, Angella, Vulic, Beghetto. All. Castori: Alfonso, Peda, Varnier, Meccariello, Tunjov (63? Fiordaliso), Proia (46? Maistro), Esposito, Zanellato (76? Valzania), Tripaldelli, Finotto (63? Rabbi), Moncini (16? La Mantia). A disposizione: Thiam, Dalle Mura, Arena, Prati, Celia, Murgia, Rauti. All. De Rossi Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti Assistenti: Luca Mondin di Treviso – Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 Quarto Ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido VAR – AVAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo – Luca Maggioni di Lecco Note: ammoniti Paz (P), Meccariello, Varnier (S). Fonte articolo e foto: www.ferrara.it ...

0 - 0, un pareggio amaro per i grifoni: la maledizione dei rigori