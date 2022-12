Marlon Brando | la mise davvero in bocca | L’incredibile storia su uno dei più grandi attori di sempre

la Repubblica

... nonostante venga reinterpretato ed elebaorato secondo i trend del momento, non perde mai quell'iconicità donata da star del calibro di James Dean e. In stile anni '80, dalla ...L'attrice ha lavorato con nomi del calibro di, Bart Lancaster e Richard Burton. Nel 1950 ha ottenuto la fascia di Miss Eleganza, un titolo più che azzeccato per lei. È proprio in quegli ... Ultimo tango a Parigi: i 50 anni del film scandalo di Bertolucci Tutto quello che non sapevate sul capolavoro con Marlon Brando e Maria Schneider, tra sopravvissuti, carte processuali e #metoo ...Abbiamo ripercorso le tracce di un film mito. E poi i disastri ambientali lungo il Po, l'attacco all'aborto in Polonia e i "bulli del ...