Ilary Blasi | com’era agli esordi in tv | spunta una vecchia intervista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ricordi come era? Ecco il video di un’molto datata, nel corso della quale laparla dei suoi iniziè una showgirl e conduttrice nata a Roma nel 1981. Negli ultimi anni ha condotto con grande successo diverse edizioni del programma Le Iene, in onda sulle reti Mediaset, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Michelle è anche molto amica dicon la quale sta trascorrendo il ponte dell'Immacolata a St. Moritz. L'ex moglie di Francesco Totti è in dolce compagnia: con lei c'è la nuova fiamma, il ...Fatto che sta che, volenti o nolenti, è ancora tempo di parlare di Francesco Totti e, ovvero la separazione delle separazioni, quella che ha sconvolto tutti. Nessuno, infatti, avrebbe ...Le foto confermano tutto: sulla neve con Ilary Blasi c'è anche il fidanzato. Presentazioni e vacanza, tutto perfetto ...Per la prima volta, Francesco Totti e Noemi Bocchi si rendono protagonisti di una furiosa lite in un ristorante nella città di Roma ...